Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде тепло та сухо

У середу, 6 вересня, погода в Україні буде сухою. Втім, температура повітря трохи знизиться.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, на лівобережжі північно-східний, 5-10 м/с. У західній частині держави вночі та вранці будуть тумани.

Вночі стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +9-14°. Вдень на переважній більшості території України повітря прогріється до +22-27°. Трохи тепліше буде в південних областях: вночі температура повітря становитиме +14-19°, а вдень - 25-30° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В Києві та області також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

У Київській області температура повітря вночі становитиме +9-14°, вдень - +22-27° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла, а вдень повітря прогріється до +24-26°.

Як повідомлялося, цьогорічне літо стало одним із найтепліших у Києві від 1881 року. У столиці зафіксовано 13 температурних рекордів. Зокрема, найспекотнішим і рекордним виявилося 29 серпня, коли температура вдень піднялась до +35,9°С.

Читайте також: