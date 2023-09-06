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Росія атакувала Україну ракетами: у Києві спрацювала ППО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росія атакувала Україну ракетами: у Києві спрацювала ППО

Фото: Associated Press

Окупанти продовжують терористичні атаки на Україну.

В ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Україну крилатими ракетами.

Про це інформували Повітряні сили.

Повідомляється що ворожі ракети зайшли з північного сходу.

Кілька ракет попрямували спочатку до центральних та південних областей, але згодом повернули в сторону Києва.

Мер столиці Віталій Кличко та КМВА повідомили про роботу ППО у столиці.

"Увага! В столиці працює ППО!", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи може Росія збивати далекобійні ракети Storm Shadow.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти вкрили вогнем Іванівку в Херсонській області. Поранення отримали двоє людей.

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Дата публікації
Перегляди
2467
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