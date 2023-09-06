Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия атаковала Украину ракетами: в Киеве сработала ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3565
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия атаковала Украину ракетами: в Киеве сработала ПВО

Фото: Associated Press

Оккупанты продолжают террористические атаки на Украину.

В ночь на 6 сентября российские захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Сообщается, что вражеские ракеты зашли с северо-востока.

Несколько ракет направились сначала в центральные и южные области, но впоследствии повернули в сторону Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко и КМВА сообщили о работе ПВО в столице.

"Внимание! В столице работает ПВО!", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, может ли Россия сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры покрыли огнем Ивановку в Херсонской области. Ранения получили два человека.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3565
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация