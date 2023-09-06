Россия атаковала Украину ракетами: в Киеве сработала ПВО

В ночь на 6 сентября российские захватчики атаковали Украину крылатыми ракетами.

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Об этом сообщили Воздушные силы.

Сообщается, что вражеские ракеты зашли с северо-востока.

Несколько ракет направились сначала в центральные и южные области, но впоследствии повернули в сторону Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко и КМВА сообщили о работе ПВО в столице.

"Внимание! В столице работает ПВО!", — говорится в сообщении КМВА.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, может ли Россия сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры покрыли огнем Ивановку в Херсонской области. Ранения получили два человека.

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