Прогноз погоды на 6 сентября: в Украине будет тепло и сухо

В среду, 6 сентября, погода в Украине будет сухая. Впрочем, температура воздуха немного снизится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, на Левобережье северо-восточный, 5-10 м/с. В западной части государства ночью и утром будут туманы.

Ночью столбики термометров в большинстве областей покажут +9-14°. Днем на подавляющем большинстве территории Украины воздух прогреется до +22-27°. Несколько теплее будет в южных областях: ночью температура воздуха будет +14-19°, а днем — 25-30° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 6 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный , 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +9-14°, днем — +22-27° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 12-14° тепла, а днем воздух прогреется до +24-26°.

Как сообщалось, нынешнее лето стало одним из самых теплых в Киеве с 1881 года. В столице зафиксировано 13 температурных рекордов. В частности, жарким и рекордным оказалось 29 августа, когда температура днем поднялась до +35,9°С.

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