Італія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

"Синьо-жовті" зустрінуться з чинними чемпіонами Європи у боротьбі за вихід на наступну континентальну першість.

У вівторок, 12 вересня, збірна України проведе матч 6-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Італії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що італійці – чинні чемпіони Європи. У фіналі Євро-2020 вони у серії пенальті перемогли Англію.

Де дивитися матч Італія – Україна

Трансляція матчу Італія – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок покаже лише медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Італія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Італія – Україна

На думку букмекерів, очевидним фаворитом поєдинку є "Скуадра Адзурра". На перемогу команди Лучано Спаллетті можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия – 4,35. Виграш українців оцінений коефіцієнтом 7,30.

Італія – Україна: результати і турнірне становище перед матчем

Збірна України вже провела чотири матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) в Лондоні, перемогли Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві та зіграли внічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві.

Італійці зіграли три поєдинки у відборі Євро-2024. "Скуадра Адзурра" вдома поступилася Англії (1:2), на виїзді обіграла Мальту (2:0) та в гостях не зуміла обіграти Північну Македонію (1:1).

За підсумками п'яти турів збірна України з 7 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів). Команди Італії та Північної Македонії набрали по 4 залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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