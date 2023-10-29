Синоптики обновили прогноз на сегодня, 29 октября

В некоторых областях ожидается дождь.
Сегодня, 29 октября, в Украине будет тепло и без осадков, но синоптики прогнозируют сильные шквалы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В большинстве регионов будет облачно с прояснениями.
Ночью в западных и Житомирских областях небольшой дождь. В северо-восточной части страны и Карпатах ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.
Днем прогнозируют температуру в пределах +16...21°С. В северной и восточной части страны воздух прогреется до +10...15°С. В то же время, на Черниговщине и Сумщине местами будет не выше +6...9°С.
В Карпатах синоптики прогнозируют днем +7...12°С.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киевской области днем будет +10...15°С. В столице столбики термометров покажут +12...14°С.
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