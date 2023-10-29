Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет — СМИ

Известный американский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, сообщает TMZ.

Сообщается, что его обнаружили мертвым в джакузи дома в районе Лос-Анджелеса.

Источники в правоохранительных органах сообщили в СМИ, что первые службы быстрого реагирования бросились по адресу, сначала с информацией об остановке сердца.

Они добавили, что наркотики на месте происшествия не обнаружены и не подозреваются в преступлении.

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Перри прославился, играя любимого поклонниками Чендлера в течение 10 сезонов в чрезвычайно популярном ситкоме 90-х «Друзья».

У него была длинная история злоупотребления наркотиками и алкоголем. Но позже он рассказал о своей зависимости в мемуарах, опубликованных в прошлом году. Ранее он даже открывал двери своего дома для алкоголиков и наркоманов.

Напомним, что ранее стало известно, что звезда "Друзей" Мэтью Перри женится на младшей на 22 года девушке. Заметим, что для 51-летнего Мэтью Перри это будет первый официальный брак. До этого он находился в течение шести лет в отношениях с актрисой Лиззи Каплан и год встречался с Джулией Робертс.

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