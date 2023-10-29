"Большой мобилизации не избежать": экс-командир из "Айдара" назвал причины

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий рассказал, что в Украине большой мобилизации не избежать. Также он назвал факторы, по которым украинцы не хотят идти в армию. Одна из причин – это необходимость демобилизации тех, кто воюет с первых дней.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Война – это реальность, от которой не уйти

Бывший военный отметил, что в начале войны у украинцев был большой энтузиазм, чтобы защитить страну. Однако война длится уже слишком долго.

"Ждать такого же энтузиазма с полтора года войны, когда совершенно непонятно, сколько эта война продлится - это или врать, или не понимание человеческой психологии. Не хотеть идти на войну - это нормально. Не является нормой, когда человек радостно кричит - я хочу воевать. Но с этим нежеланием нужно что-то сделать. То есть война - это не то, на что идут с желанием, это реальность, от которой не убежать. Ты просто понимаешь, что все остальные выборы - они хуже. Что идти на войну - это плохо, это очень страшно. Но на войне бывает страшно и есть выбор - или ты научишься управлять страхом, или он будет управлять тобой. Это надо понять и здесь: идти на войну страшно, но пойти на войну - это меньшее зло. Потому что если ты не пойдешь - будет хуже", - сказал он.

Исторические параллели с УНР

Евгений Дикий провел также исторические параллели, когда в УНР украинцы не хотели защищать свое государство и это привело к Голодомору.

"У нас есть исторический опыт того, что бывает. УНР была очень демократичной и она не проводила мобилизацию и ориентировалась на добровольцев. И тогда людей хватило, чтобы отбить первое русское нашествие, а дальше - русские собрались с силами, провели мобилизацию и эту волну погнали сюда. И закончилось все тем, что те, кто не пошли, умирали во время Голодомора, в ГУЛАГах. Если у нас люди не пойдут воевать - будет не лучше, будет хуже. В том числе и этим людям. Потому что может, сейчас на войне больше шансов выжить", - считает он.

Большой мобилизации не избежать: какие шаги должно сделать государство

Эксперт считает, что мобилизация будет продолжаться, однако людям нужно дать четкие сроки пребывания в армии и провести демобилизацию тех, кто воюет с первых дней.

"Большой мобилизации, по моему мнению, не избежать. Со стороны государства должен быть ряд шагов, в частности - демобилизовать тех, кто отвоевал полтора года. Это нельзя сделать за день. Я прекрасно понимаю командиров, которые не хотят отпускать тех, кто воюет с первых дней. Это были мотивированные и опытные люди. Но сейчас они изношены и уставшие. Но не все уйдут. Я знаю ребят, лет 30, которые не пойдут. Но тем, кому за 50 - надо демобилизовать. Полтора года этой войны - это большая нагрузка. Но если будет решение, что через полгода те, кто воюет с первых дней, пойдут домой - это правильно. Их можно заменить", - считает он.

Военный аналитик считает, что именно так можно ускорить мобилизацию в Украине, ведь четкие сроки дадут людям понимание, сколько времени им придется пробыть на фронте.

"Это влияет на мотивацию тех, кого надо мобилизовать. Мало кто готов купить билет в один конец, даже добровольцы. Тогда (в первые дни полномасштабной войны - ред.) все думали - или погибнем, или победим. Варианта, что это затянется на годы, не было. Люди шли на несколько месяцев, но не подписывались воевать до конца своей жизни. Мы должны установить фиксированный срок службы с дедлайном. Далее человек может или оставаться, или вернуться в тыл. Решение этой проблемы сдвинет мобилизацию", - сказал он.

Призывники должны выбирать часть, где хотят служить

Евгений Дикий также считает, что призывникам нужно дать право выбирать ту воинскую часть, в которой они хотят служить. Ведь очень часто люди боятся, что из-за плохого командира они станут "мясом". Для этого он убежден, что нужно отменить указ, который это запрещает.

"Далее целую волну добровольцев дала бы отмена одного указа. Потому что есть разные командиры и попасть под плохого - это попасть на мясо. Они (призывники - ред.) готовы пойти в те части, где служат их друзья, родственники. И тогда часть выписывает отношение, а военкомат этого человека туда посылает", - пояснил военный аналитик.

Также Дикий отметил, что военкоматам нужно учитывать гражданскую жизнь мобилизованных, в частности их опыт работы. Военный также отметил, что общество имеет право давить на тех, кто уклоняется от службы в армии.

"Девушка должна задуматься, хочет ли она иметь отношения с существом мужского пола, которое почему-то во время такой войны не пошло воевать. Это то, что надо от нас. Гайки нужно закрутить, но после тех шагов, о которых мы говорим. Надо криминализировать уклонение от воинского учета", - считает Евгений Дикий.

Аналитик отметил, что тогда Украина сможет мобилизовать еще миллион человек.

"И тогда у нас будет еще миллион людей в пикселе и мы вынесем орков", - пояснил он.

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Напомним, в Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но полгода скрывался от мобилизации на даче.

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