Мобилизация в Украине: в ГУР сделали заявление

В Украине продолжается полномасштабное вторжение, поэтому в системе защиты каждый украинец может найти себе место.

Об этом заявил в интервью "Эспрессо" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Что касается мобилизационных мероприятий в Украине: у нас идет полномасштабное вторжение и война за выживание. Это значит, что война не где-то там, она фактически пришла в каждый регион, в каждый город и многие семьи, так или иначе почувствовали ее на себе. Это значит, что и защитники не где-то там — это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, им нужна замена. Они, к сожалению, погибают. В системе защиты Украины может найти себе место каждый украинец и украинка — это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях. В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, поэтому еще раз подчеркиваю — каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины", — сказал он.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что в Украине каждый военнообязанный мужчина должен готовиться к тому, что ему придется защищать свою страну с оружием в руках.

Между тем, в Минобороны расширили перечень болезней, с которыми теперь могут мобилизовать. Пригодными будут признавать всех, у кого, например, клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, определенные заболевания эндокринной системы и т.д.

Кроме того, в Украине предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе. В настоящее время он составляет 60-65 лет. Соответствующий законопроект №10084 зарегистрировали в Верховной Раде.

Читайте также: