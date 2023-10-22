Мобілізація в Україні: у ГУР зробили заяву

В Україні триває повномасштабне вторгнення, а тому в системі захисту кожен українець може знайти собі місце.

Про це заявив в інтерв'ю "Еспресо" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Що стосується мобілізаційних заходів в Україні: у нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання. Це означає, що війна не десь там, вона фактично прийшла у кожний регіон, у кожне місто і багато сімей, так чи інакше відчули її на собі. Це означає, що і оборонці не десь там - це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, їм потрібна заміна. Вони, на жаль, гинуть. В системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка - це не обов'язково має бути участь в штурмових діях. У Силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків та спеціалізацій, тож ще раз підкреслюю - кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України", - сказав він.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що в Україні кожен військовозобов'язаний чоловік має готуватися до того, що йому доведеться захищати свою країну зі зброєю в руках.

Тим часом у Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Придатними визнаватимуть усіх, хто має, наприклад, клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний ВІЛ, певні захворювання ендокринної системи тощо.

Крім того, в Україні пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі. Наразі він становить 60-65 років. Відповідний законопроєкт №10084 зареєстрували у Верховній Раді.

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