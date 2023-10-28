Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить

День, когда необходимо избегать спешки: чем бы человек ни занимался, действовать необходимо вдумчиво и неторопливо.

Важно использовать тот факт, что на календаре – выходной день: необходимо как следует отдохнуть, проведя время в тишине и покое. Звезды приветствуют пассивный образ жизни, когда можно лежать на диване, смотреть сериалы и читать книги – домашние дела, изначально запланированные на этот день, точно никуда не убегут.

Овен

День благоприятен для того, чтобы провести его с близкими людьми – любимым человеком или пожилыми родственниками, которые нуждаются в вашем внимание всегда, а сегодня – особенно.

Телец

Самым важным качеством, которое сегодня необходимо продемонстрировать окружающим, является скромность – как ни странно, именно она позволит вам привлечь внимание человека, который вам симпатичен.

Близнецы

Энергию, которой наделят вас в этот день звезды, желательно потратить на бытовые хлопоты: даже если вы недавно делали генеральную уборку, в доме найдется чем заняться – вам ли не знать, что чистоты много не бывает.

Рак

Душевное равновесие, которое необходимо в этот день, поможет обрести хобби: занявшись им, вы потеряете счет часам и минутам, а значит, забудете обо всех проблемах, которые не дают вам покоя.

Лев

Звезды настоятельно рекомендуют вам сделать то, чего вы очень не любите – признать ошибки, сделанные в отношениях с близким человеком, а еще лучше – извиниться перед ним, он давно ждет этого от вас.

Дева

Дела – даже домашние – в этот день не оправдают возложенных на них ожиданий, поэтому лучше потратить время на отдых – как активный, так и пассивный, в любом случае он будет одинаково полезен.

Весы

Несмотря на выходной, действовать сегодня необходимо по заранее составленному плану, в противном случае вы вряд ли сможете успеть все – и полноценно отдохнуть, и к следующей рабочей неделе подготовиться.

Скорпион

Если вам нужно что-то изменить в жизни, лучшего времени не найти: обстоятельства нынешнего дня позволят исправить совершенные ранее ошибки и, закрыв старую жизненную страницу, открыть новую.

Стрелец

Большую часть дня звезды советуют вам провести в одиночестве: так вы ни с кем не поссоритесь и, значит, не наживете себе новых врагов – надо признать, что в силу своей прямолинейности вы в этом вопросе – мастер.

Козерог

Постарайтесь гармонизировать пространство вокруг себя, что можно сделать, просто наведя порядок в своем жилище: чистота и свежесть, полученные в результате, позволят легче дышать – как в прямом, так и переносном смысле.

Водолей

От финансовых дел любого масштаба сегодня желательно отказаться – даже пополнение телефонного счета может привести к потере средств, которые по ошибке уйдут на другой номер, так что лучше не рисковать.

Рыбы

Звезды советуют вам сегодня избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь: не секрет, что они только захламляют пространство и лишают вас живительной энергии, которая необходима для жизни и работы.

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