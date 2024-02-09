Россия не сможет выиграть войну против Европы: экономист объяснил все математически

Чтобы противостоять ЕС, России нужно будет удвоить или утроить свои текущие военные силы или военные расходы по отношению к ВВП. Это поставило бы ВВП в диапазон 12-15% позднего СССР – уровня, повлекшего крушение советской экономики.

Россия может угрожать или даже вторгнуться в страны Европы, но как свидетельствует математика, если до этого дойдет, Москве просто не хватит экономических ресурсов, чтобы представлять серьезную угрозу в среднесрочной перспективе.

Об этом утверждает британский экономист Эндрю Лилико в колонке для The Telegraph.

Экономист уверен, что Россия не сможет выиграть большую войну с ЕС. Он опирается на оценку экономического потенциала страны и простые математические формулы.

Почему Россия не сможет победить в войне с ЕС

Лилико указывает, что экономика России достаточно мала: она составляет лишь около 85% от итальянской. Население РФ составляет около 140 млн человек – меньше, чем население Германии и Франции вместе взятых.

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"Она не смогла победить Украину – страну, которая на момент вторжения России была 53-й по величине экономикой мира, уступая Новой Зеландии и Перу. Даже если в будущем Соединенные Штаты потеряют любой интерес к защите Европы, стоит ли нам действительно бояться, что Россия может победить объединенные силы ЕС, чтобы добраться до Британии?" – рассуждает экономист.

Он отметил, что связь между военной силой и экономическим ростом сложная и двусторонняя. Специалист отметил, что ранее описывал, как более сильная армия может ускорить долгосрочный экономический рост. Однако в этом материале решил сосредоточиться на другом направлении: насколько более высокий ВВП означает или не означает больше мощности в военном плане, и что это означает для угрозы со стороны РФ и ее экономики.

Расходы на войну стимулируют рост России/Источник: МВФ

Лилико пишет, что военная сила, при прочих равных условиях, является отражением ресурсов, доступных армии. Доступные военные ресурсы состоят из тех, которые уже были мобилизованы, и тех, которые можно было бы мобилизовать быстро, в необходимых временных пределах, чтобы они были соответствующими, если потребуются. Специалист рассмотрел военные силы как две составляющие: численность личного состава и оснащение.

В публикации приводится пример двух разных государств. У одного больше населения, а у другого – более высокий ВВП. Чтобы создать соответствующую армию с точки зрения личного состава и оборудования, страна с большим населением должна отправить меньший процент населения в армию, но должна выделять большую часть своего ВВП.

Экономист предположил, что если бы две страны выделили одинаковые части личного состава и ВВП, то более густонаселенное государство имело бы больше бойцов, но они были бы хуже оснащены, поэтому каждый солдат был бы менее эффективен, например, в ликвидации противника.

"В этом случае мы можем получить понимание из гениального фрагмента военной математики, разработанного во время Первой мировой войны: "квадратного закона". Это говорит нам о том, что в терминах простого истощения, если одна военная сила многочисленнее другой, но менее эффективная, то для того, чтобы победить, отношение преимуществ эффективности меньшей армии должно быть больше, чем квадрат соотношения ее численного недостатка. Итак, например, это означает, что если у вас на 10 процентов меньше войск, ваши войска должны быть более чем на 21 процент эффективнее, чтобы выиграть войну на основе истощения", – пояснил Лилико.

Он продолжил, указав, что доля населения, которую разные страны могут мобилизовать на войну, может отличаться. Так, авторитарное государство могло бы призвать в армию большую часть своего населения. Однако такое государство также может иметь "моральный" недостаток, то есть его войска могут стать неспособными или не захотеть воевать с более низким уровнем потерь, чем это было бы в случае бойцов, воюющих за то, что они считают благородной целью. С другой стороны, есть те, кто утверждает, что некоторые демократические либеральные страны стали настолько самоненавистными или декадентскими, что не считают свое дело достаточно благородным, чтобы за него бороться.

Военные расходы Европы будут примерно вдвое больше, чем РФ

Экономист применил некоторые из этих идей к рассмотрению среднесрочной угрозы России для Евросоюза. Российская экономика составляет около 10% от экономики ЕС. Евросоюз тратит около 1,3% ВВП на свою армию, а РФ недавно повысила свои расходы примерно до 6%. Таким образом, военные расходы европейцев будут примерно вдвое больше, чем у россиян.

"Если мы предположим, что большие расходы приведут к большей эффективности войск, то, по квадратному закону, чтобы компенсировать вдвое меньшие затраты, России нужно будет мобилизовать на более 40 процентов больше войск, чем ЕС, которые она могла бы выделить на битву, если бы российские силы продолжали быть в состоянии воевать с теми же процентами потерь, которые имели войска ЕС", – оценил Лилико.

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Для войны с ЕС России понадобится около 3 млн военных

Объединенные войска ЕС насчитывают около 1,4 млн. военных. Для войны на истощение России необходимо будет около 2 млн бойцов. Если же предположить, что РФ будет атаковать и применить классическое правило, что силам в атаке нужно преимущество 1,5:1 на поле боя, Москве понадобится около 3 млн солдат. Сейчас Россия имеет около 1,2 млн военных, но ориентировочно около 2 млн резервистов.

Военные расходы России по отношению к ВВП/Источник: Всемирный банк, Стокгольмский Институт исследования международного мира

Как отмечает специалист, если его анализ правильный, то в среднесрочной перспективе, даже если отвергнуть какие-либо "моральные" разногласия, для получения шанса противостоять объединенному ЕС (и, следовательно, получить какую-то возможность угрожать Британии), России нужно будет удвоить или утроить свои текущие военные силы, или примерно удвоить или утроить военные расходы по отношению к ВВП. Удвоение ее расходов по отношению к ВВП поставило бы его в диапазон 12-15% позднего Советского Союза. Это уровень, который вызвал крах советской экономики в 1980-х годах. Утроение расходов было бы еще более разрушительным.

России не хватает экономических ресурсов, чтобы создать серьезную угрозу Европе в среднесрочной перспективе

"Российская экономика продолжает находиться под санкциями Запада. Только нефтяное эмбарго стоит ей сотни миллиардов долларов. Повторное удвоение или утроение военных расходов привело бы к банкротству через несколько лет. Россия может позиционировать себя, и она может угрожать или даже вторгнуться к своим маленьким, бедным соседям. Но математика говорит, что когда дело доходит до угрозы для ЕС, не говоря уже о Британии, если мы на Западе продолжаем верить в наше дело настолько, чтобы бороться, если до этого дойдет, России просто не хватает экономических ресурсов, чтобы создать серьезную угрозу в среднесрочной перспективе", – резюмировал автор публикации.

Напомним, в конце января в издании The Telegraph назвали признаки того, что мир упрямо идет навстречу Третьей мировой войне.

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