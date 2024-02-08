Как быстрее закончить войну в Украине: Шольц назвал 4 шага

"Если Россия выиграет в Украине, это радикально изменит облик Европы", предупредил Шольц.
Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал четыре действенных, по его мнению, шага, чтобы приблизить окончание войны в Украине.
Об этом он рассказал в интервью для The Wall Street Journal.
По его предположениям, скорее закончить войну в Украине помогут:
- непрерывное и своевременное оказание помощи Украине,
- единство лидеров "с обеих сторон Атлантики",
- не втягиванию НАТО в войну с РФ,
- надежное коллективное сдерживание и оборона НАТО.
"Если Россия выиграет в Украине, это радикально изменит облик Европы и нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку", — предупредил Шольц.
Как он пояснил, другие диктаторы в мире могут последовать примеру Путина, и тогда "еще больше стран рискуют стать жертвами ближайшего хищника".
"Наше послание понятно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить побед России. Если мы этого не сделаем, то вскоре мы можем проснуться в мире, который будет еще более нестабильным, угрожающим и непредсказуемым, чем во времена холодной войны", — заявил германский политик.
Напомним, ранее Шольц предупредил, что Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой" на фронте.
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