Як швидше закінчити війну в Україні: Шольц назвав 4 кроки

"Якщо Росія виграє в Україні, це радикально змінить вигляд Європи", попередив Шольц.
Німецький канцлер Олаф Шольц назвав чотири дієві, на його думку, кроки, аби наблизити закінчення війни в Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю для The Wall Street Journal.
За його припущеннями, швидше закінчити війну в Україні допоможуть:
- безперервне та вчасне надання допомоги Україні,
- єдність лідерів "з обох боків Атлантики",
- не втягуванню НАТО у війну з РФ,
- надійне колективне стримування й оборона НАТО.
"Якщо Росія виграє в Україні, це радикально змінить вигляд Європи і завдасть серйозного удару по ліберальному світовому порядку", - попередив Шольц.
Як він пояснив, інші диктатори у світі можуть взяти приклад із Путіна, і тоді "ще більше країн ризикують стати жертвами найближчого хижака".
"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром ми можемо прокинутися у світі, який буде ще більш нестабільним, загрозливим і непередбачуваним, ніж за часів холодної війни", - заявив німецький політик.
Нагадаємо, раніше Шольц попередив, що Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою" на фронті.
Читайте провідні новини дня:
- У Раді повідомили, коли закон про мобілізацію може набрати чинності
- Який обман приховує нова версія законопроєкту про мобілізацію: думка політичного експерта
- Байден різко висловився про блокування допомоги Україні і звинуватив Трампа