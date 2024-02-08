Як швидше закінчити війну в Україні: Шольц назвав 4 кроки

"Якщо Росія виграє в Україні, це радикально змінить вигляд Європи", попередив Шольц.

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав чотири дієві, на його думку, кроки, аби наблизити закінчення війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю для The Wall Street Journal.

За його припущеннями, швидше закінчити війну в Україні допоможуть:

безперервне та вчасне надання допомоги Україні,

єдність лідерів "з обох боків Атлантики",

не втягуванню НАТО у війну з РФ,

надійне колективне стримування й оборона НАТО.

"Якщо Росія виграє в Україні, це радикально змінить вигляд Європи і завдасть серйозного удару по ліберальному світовому порядку", - попередив Шольц.

Як він пояснив, інші диктатори у світі можуть взяти приклад із Путіна, і тоді "ще більше країн ризикують стати жертвами найближчого хижака".

"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром ми можемо прокинутися у світі, який буде ще більш нестабільним, загрозливим і непередбачуваним, ніж за часів холодної війни", - заявив німецький політик.

Нагадаємо, раніше Шольц попередив, що Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою" на фронті.

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