"Фронт руйнується": українські військові б'ють на сполох та розлючені на владу - The Washington Post

Бойові підрозділи, за словами військових, укомплектовані приблизно на 35 відсотків від належного.

Українські військові, крім дефіциту боєприпасів, стикаються також із критичною нестачею піхоти. Це, своєю чергою, призводить до виснаження та зниження морального духу на передовій.

Про це повідомили українські військовослужбовці на місцях на умовах анонімності у коментарі для The Washington Post.

Дефіцит особового складу може мати ефект доміно

Журналісти видання називають це "новою небезпечною динамікою для Києва майже через два роки тяжкої, кровопролитної війни із Росією"

Як пояснили українські військові, дефіцит особового складу зараз є їхньою найгострішою проблемою, оскільки Росія відновила наступальну ініціативу на полі бою та посилює свої атаки.

Один командир батальйону механізованої бригади, яка воює на сході України, сказав, що його підрозділ наразі має менше 40 піхотинців, розміщених у передових окопах, які стримують російські напади. За словами командира, повністю оснащений батальйон мав би понад 200 осіб.

Видання нагадує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого Зеленський роздумує звільнити, сказав йому, що Україна потребує майже 500 000 нових військових, але президент відкинув цю цифру приватно та публічно.

Тим часом українські захисники, які на передовій, розлючені дебатами в Києві про мобілізацію.

Командир батальйону Олександр сказав, що роти в його підрозділі в середньому укомплектовані приблизно на 35 відсотків від належного. Командир другого батальйону десантно-штурмової бригади розповів, що це характерно для підрозділів, які виконують бойові завдання.

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За його словами, за останні п’ять місяців до його батальйону прислали п’ять осіб. Він та інші командири сказали, що новобранці, як правило, погано навчені, створюючи дилему щодо того, чи відправляти когось негайно на поле бою, оскільки підкріплення дуже потрібне, навіть якщо вони, ймовірно, будуть поранені або вбиті.

"В основі всього – брак людей. Куди ми йдемо? Я не знаю. Немає позитивного прогнозу. Абсолютно жодного. Це закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І скоріш за все, я думаю, фронт десь провалиться, як це було у ворога у 2022 році, на Харківщині", - припускає Олександр.

Командири на місцях підтвердили, що з осені прибуло мало нових людей.

"У нас є прямі проблеми з особовим складом. Тому що це війна, і гине піхота в обороні. Я розмовляю зі своїми друзями, теж офіцерами в інших частинах, і з піхотними. Скрізь майже однакова ситуація", - розповів сказав заступник командира стрілецького батальйону Микита.

Дефіцит особового складу може мати ефект доміно, кажуть українські військовослужбовці.

Нестача боєприпасів та зброї

Також проблемою є нестача боєприпасів і зброї. Командир, підрозділ якого нещодавно перевели на нову ділянку фронту на сході України, розповів, що отримав 10 снарядів для двох гаубиць. Зеленський визнав, що поставки артилерійських боєприпасів сповільнилися, "оскільки Європа намагається виготовити достатню кількість снарядів для задоволення потреб України, а пакет допомоги залишається у глухому куті у Вашингтоні".

"Передня частина тріщить. Фронт руйнується", - українські військові

Військові наголошують, що особливо взимку, коли погодні умови важкі, піхоту слід замінювати приблизно через три дні. Але оскільки частинам не вистачає військ, розгортання подовжується - або особовий склад, призначений для тилу, змушений нести службу на передовій, незважаючи на те, що він погано підготовлений до цього. Війська, які морально і фізично виснажені через перевтому, іноді не можуть захистити свої позиції, що дозволяє Росії з більшою живою силою та боєприпасами просуватися вперед.

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"Їх треба кимось замінити. Їх немає ким замінити, тому вони більше сидять, у них падає моральний дух, вони хворіють або обморожуються. Вони закінчуються. Їх нема ким замінити. Передня частина тріщить. Фронт руйнується. Чому ми не можемо їх замінити? Тому що в нас немає людей; в армію ніхто не йде. Чому ніхто не йде в армію? Бо країна не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що вони повинні йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі втекли", - сказав Олександр.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до Заходу через те, що Україна скоро може зіткнутися із "серйозною проблемою" на фронті.

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