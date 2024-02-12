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Алиева официально объявили победителем на выборах президента Азербайджана

Алиева официально объявили победителем на выборах президента Азербайджана

Ильхам Алиев / Фото: Associated Press

Явка на выборах составила 76,43%.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана объявила о победе на выборах президента действующего главы страны Ильхама Алиеву.

Приз это информирует Trend.

В сообщении указывается, что Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов – действующий глава государства поддержали 4 567 458 избирателей.

Второе место занял Запад Орудж с результатом 2,17% (107632 голоса), третье место занял Фазиль Мустафа – 1,99% (98421).

Кроме того, в ЦИКе сообщили, что явка избирателей составила 76,43%.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Азербайджана поднял свой флаг в главном городе Карабахе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Армения выразила готовность "обновить участие" в переговорах с Азербайджаном.

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