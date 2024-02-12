Алиева официально объявили победителем на выборах президента Азербайджана

Явка на выборах составила 76,43%.
Центральная избирательная комиссия Азербайджана объявила о победе на выборах президента действующего главы страны Ильхама Алиеву.
Приз это информирует Trend.
В сообщении указывается, что Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов – действующий глава государства поддержали 4 567 458 избирателей.
Второе место занял Запад Орудж с результатом 2,17% (107632 голоса), третье место занял Фазиль Мустафа – 1,99% (98421).
Кроме того, в ЦИКе сообщили, что явка избирателей составила 76,43%.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Азербайджана поднял свой флаг в главном городе Карабахе.
Кроме того, мы ранее информировали, что Армения выразила готовность "обновить участие" в переговорах с Азербайджаном.
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