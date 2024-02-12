Алієва офіційно оголосили переможцем на виборах президента Азербайджану

Центральна виборча комісія Азербайджану оголосила про перемогу на виборах президента діючого голови країни Ільхама Алієву.

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Приз це інформує Trend.

У повідомленні вказується, що Ільхам Алієв набрав 92,12% голосів – чинного главу держави підтримали 4 567 458 виборців.

Друге місце посів Захід Орудж з результатом 2,17% (107 632 голоси), третє місце зайняв Фазіль Мустафа – 1,99% (98 421).

Крім того, у ЦВК повідомили, що явка виборців становила 76,43%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Азербайджану підняв свій прапор у головному місті Карабаху.

Крім того, ми раніше інформували, що Вірменія висловила готовність "поновити участь" у переговорах з Азербайджаном.

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