В Киеве электричка насмерть сбила человека

Машинист поезда утверждает, что человек совершил суицид.

Вечером, 12 февраля, пригородная электричка Киев-Фастов насмерть сбила человека в районе участковой станции Киев-Волынский.

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Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

По предварительной информации, неизвестный совершил суицид, бросившись под поезд.

На место происшествия прибыла полиция и проводит осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия / Фото: tsn.ua

Также сообщается, что электричка находится на месте, а всех пассажиров не выпускают из вагонов.

Машинист поезда заявил, что он не имеет права никого выпускать и ехать, пока не приедет следователь и не составит соответствующий акт.

Электричка Киев-Фастов / Фото: tsn.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве погиб 21-летний парень после падения из окна многоэтажки.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети пишут об очередном случае детского суицида в Киеве.

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