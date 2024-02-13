В Киеве электричка насмерть сбила человека

Машинист поезда утверждает, что человек совершил суицид.
Вечером, 12 февраля, пригородная электричка Киев-Фастов насмерть сбила человека в районе участковой станции Киев-Волынский.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
По предварительной информации, неизвестный совершил суицид, бросившись под поезд.
На место происшествия прибыла полиция и проводит осмотр места происшествия.
Также сообщается, что электричка находится на месте, а всех пассажиров не выпускают из вагонов.
Машинист поезда заявил, что он не имеет права никого выпускать и ехать, пока не приедет следователь и не составит соответствующий акт.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве погиб 21-летний парень после падения из окна многоэтажки.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети пишут об очередном случае детского суицида в Киеве.
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