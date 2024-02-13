У Києві електричка на смерть збила людину

Машиніст потяга стверджує, що людина скоїла суїцид.

Увечері, 12 лютого приміська електричка Киів-Фастів на смерть збила людину у районі дільничної станції Київ-Волинський.

Також читайте Поліція зробила важливе оголошення з приводу нібито хвилі самогубств у Києві

Про це інформує кореспондент ТСН.ua.

За попередньою інформацією, невідома особа здійснила суїцид, кинувшись під потяг.

На місце події прибула поліція та проводить огляд місця події.

Огляд місця події / Фото: tsn.ua

Також повідомляється, що електричка стоїть на місці, а всіх пасажирів не випускають з вагонів.

Машиніст потяга заявив, що він не має права нікого випускати та їхати також, поки не приїде слідчий та не складе відповідний акт.

Електричка Київ-Фастів / Фото: tsn.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Києві загинув 21-річний хлопець після падіння з вікна багатоповерхівки.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі пишуть про черговий випадок дитячого суїциду у Києві.

Читайте також: