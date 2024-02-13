У Києві електричка на смерть збила людину

Машиніст потяга стверджує, що людина скоїла суїцид.
Увечері, 12 лютого приміська електричка Киів-Фастів на смерть збила людину у районі дільничної станції Київ-Волинський.
Про це інформує кореспондент ТСН.ua.
За попередньою інформацією, невідома особа здійснила суїцид, кинувшись під потяг.
На місце події прибула поліція та проводить огляд місця події.
Також повідомляється, що електричка стоїть на місці, а всіх пасажирів не випускають з вагонів.
Машиніст потяга заявив, що він не має права нікого випускати та їхати також, поки не приїде слідчий та не складе відповідний акт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Києві загинув 21-річний хлопець після падіння з вікна багатоповерхівки.
Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі пишуть про черговий випадок дитячого суїциду у Києві.
Читайте також: