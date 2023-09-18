Не перша спроба суїциду: депутат про обставини самогубства ексголови Херсонської ОВА Лагути

Геннадія Лагуту шукали три доби і знайшли у непритомному стані біля гаражів. Він помер у лікарні.

Колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута, який покінчив життя самогубством, раніше уже намагався вчинити суїцид.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

"Геннадій Лагута покінчив життя самогубством. На превеликий жаль, це вже не перша спроба накласти на себе руки", – каже Хлань.

За його словами, Лагута почав думати про суїцид після того, як проти нього була порушена кримінальна справа щодо привласнення автомобіля.

"Фактично, суспільству було подано, що цей автомобіль подарували волонтери військовій адміністрації, а привласнив його Геннадій Лагута. Але цим автомобілем він пересувався доволі давно, він був подарований йому Колихаєвим, але оформлений він був на дружину Колихаєва колишню. Саме тому Геннадій Лагута вважав його своїм автомобілем, і після того, як він залишив посаду голови військової адміністрації, йому було надано доручення на цей автомобіль. Він його не перевірив і почав переоформлювати автомобіль – ось така кримінальна справа", – зазначає депутат обласної ради.

На думку Хланя, ця кримінальна справа остаточно "підкосила" Лагуту.

Перша спроба суїциду

"Коли вперше на нього це звалилося, він в перший раз прийняв пігулки у великій кількості, коли йому готували підозру.

Як звикли зазвичай, що коли високопосадовцям вручають підозру, вони опиняються в лікарні. Але він дійсно тоді був у лікарні після спроби самогубства. Згодом це звинувачення в суді він зміг скасувати, але прокуратура змінила підозру і висунула нову. Це стало новою хвилею неспокою, він не зміг з цим упоратися", – говорить Хлань.

Друга спроба

Вдруге Геннадій Лагута намагався піти з життя уже після скасування підозри, але його зупинила дружина.

"Друге скасування підозри суд не задовольнив, саме тому він морально вийшов з-під контролю, і вночі, чотири доби тому, він намагався прийняти ліки. Його зупинила дружина", – зазначає депутат.

Проте зранку, коли дружина відводила дитину до школи, по камерах було простежено, що Лагута вийшов зі своєї квартири і відправився до аптеки. Там він купив два флакони пігулок, 200 штук, і зник у невідомому напрямку.

"Його шукали три доби. На третю добу його знайшли випадково між гаражами неподалік від дому - в непритомному стані, але живого. Три доби він перебував у прострації. Вода була недопита –пляшка, яку він купив, і два порожніх флакони пігулок. В лікарні вночі в реанімації він помер", – підсумував Сергій Хлань.

Нагадаємо, що у ніч на 17 вересня стало відомо про смерть ексголови Херсонської ОВА Геннадія Лагути.

У поліції Києва розповіли, що його тіло знайшли у столиці біля гаражів. Перед цим дружина Лагути заявила про його зникнення.

За словами депутата Віталія Богданова, Лагута помер у лікарні, але перед цим його три доби шукали і знайшли непритомним в парковій зоні Києва.