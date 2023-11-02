У Києві хлопець випав із вікна багатоповерхівки

У Києві вранці 2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б знайшли тіло хлопця. Молодик випав із вікна 5-го поверху.

Про це повідомили київські телеграм-канали.

Як пишуть у Мережі, смерть настала миттєво - без жодних шансів на життя. За інформацією пабліків, хлопець вчинив самогубство. Однак у поліції це не підтверджують.

Прессекретарка поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі ТСН.ua повідомила, що правоохоронці встановили особу загиблого. Це - місцевий мешканець, 2002 р. н. Попередньо, він загинув внаслідок падіння з квартири на 5 поверсі.

Нагадаємо, у Києві сталася серія самогубство підлітків. Що відомо про трагічні випадки та чи пов'язані вони з "групами смерті" - читайте на ТСН.ua.

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