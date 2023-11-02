В Киеве парень выпал из окна многоэтажки

В Киеве утром 2 ноября по улице Академика Грекова,12Б нашли тело парня. Молодой человек выпал из окна 5-го этажа.

Об этом сообщили киевские телеграммы-каналы.

Как пишут в Сети, смерть наступила мгновенно – без всяких шансов на жизнь. По информации пабликов, парень совершил самоубийство. Однако в полиции это не подтверждают.

Пресссекретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии ТСН.ua сообщила, что правоохранители установили личность погибшего. Это – местный житель, 2002 г. р. Предварительно он погиб в результате падения из квартиры на 5 этаже.

Напомним, в Киеве произошла серия самоубийств подростков. Что известно о трагических случаях и связаны ли они с "группами смерти" — читайте на ТСН.ua.

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