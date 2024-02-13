В результате обстрела прекратила работу ТЭС — ДТЭК

Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины.

В результате вражеского обстрела одна из тепловых электростанций ДТЭК прекратила свою работу.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ДТЭК сообщили, что в ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в очередной раз обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК в одной из областей Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на одну из теплоэлектростанций ДТЭК ранения получили пятеро украинских энергетиков.

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