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Внаслідок обстрілу припинила роботу ТЕС — ДТЕК

Внаслідок обстрілу припинила роботу ТЕС — ДТЕК

ДТЕК / Фото: Getty Images

Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України.

В результаті ворожого обстрілу одна з тепловий електростанцій ДТЕК припинила свою роботу.

Про це інформує пресслужба компанії.

У ДТЕК повідомили, що в ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК в одній з областей України.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на одну з теплоелектростанцій ДТЕК поранення отримали п’ятеро українських енергетиків.

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