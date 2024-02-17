ВСУ отошли из Авдеевки: как изменилась ситуация на фронте

На Авдеевском направлении ситуация остается напряженной и сложной. Враг не прекращает штурмы.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"За минувшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы отбили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичев и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского. Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ совершила почти 400 огневых задач", – написал он.

Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" за минувшие сутки составляют:

609 человек

в вооружении и военной технике — 21 единицу (не считая БпЛА)

два танка

11 боевых бронемашин

четыре артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля

Также Силы обороны Украины уничтожили два других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.

"Наши воины занимают позиции на втором рубеже обороны. Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен", — добавил он.

Напомним, военное командование приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того чтобы избежать окружения и сохранить жизнь бойцов. Больше об этом читайте в новости.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский об уходе украинских войск из Авдеевки! Что там происходит на самом деле?

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