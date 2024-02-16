Жах для сколецифобів: під час польоту на пасажирів літака посипалися личинки

Нещодавно рейс Delta був змушений розвернутися за годину після зльоту, коли личинки впали з верхнього відсіку на пасажирів, які сиділи на сидіннях економ-класу.

Про це пише Independent.

13 лютого літак перевозив мандрівників із Амстердама до Детройта, штат Мічиган, США, коли валіза пасажира з рибою, що гниє, опинилася в багажному відділенні і відкрилася, внаслідок чого личинки впали на пасажирів, і літак розвернувся.

Після приземлення всім пасажирам було наказано залишити борт літака, а валізу з рибою помістили до мішка для утилізації. Сам літак також зазнав глибокого очищення.

Один користувач на ім'я Келсі зрештою написав в X/Twitter про свій досвід перебування на рейсі: "Дуже приємно через 2 години з 8-годинного польоту дізнатися, що тухла риба і личинки їдуть з нами автостопом".

В інтерв'ю Daily Mail Келсі розповів, що співробітники Delta виявили власника валізи і затримали його в літаку після того, як решта мандрівників покинула літак.

Як компенсацію мандрівникам було надано 8000 авіаміль, компенсацію за номер у готелі та талон на харчування на 30 доларів, якщо вони затримувалися на ніч.

Інші пасажири рейсу також написали на Reddit про ситуацію:

Отже, я був на цьому злощасному рейсі, лол. Я і моя сім'я були в ряду просто перед личинками. Жінка, що сиділа за нами, сказала стюардесам, що личинки впали їй на голову. Фу. Я обернувся, і вони крутилися на сидінні. Однак вони просунули нас далі вперед

Одна з наших ручних поклаж була поряд з огидною, тому наприкінці польоту, коли я пішов за нею після ретельного огляду, пасажир, про якого йдеться, все ще сидів там і не вийшов із літака. Отже, припускаю якісь наслідки, але неясно які. Також, зважаючи на все, риба була загорнута в газету. Абсолютно огидно

У заяві для The Independent щодо інциденту з личинками компанія Delta написала: "Ми перепрошуємо клієнтів рейсу 133 AMS-DTW, оскільки їхню поїздку було перервано через неправильно упаковану ручну поклажу. Літак повернувся до виходів на посадку, і пасажирів розмістили на доступний рейс. Літак було виведено з експлуатації для очищення".

Нагадаємо, раніше у Мексиці заарештували чоловіка, який відчинив аварійні двері літака і пройшов до крила. Тим часом пасажири назвали його рятівником.

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