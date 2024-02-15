У Миколаєві засудили жінку через секс-фото

На суді жінка провину визнала та розкаялась.

У Миколаєві до іспитового терміну засудили жінку, бо вона знімала на фото свої статеві органи та продавала світлини у Мережі.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Миколаєва (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, жителька Миколаєва 23 грудня скинула знайомому секс-фото та кілька інтимних відео. За це він заплатив по 482 грн.

Жінку звинуватили у тому, що вона "здійснила виготовлення зображень порнографічного характеру з метою збуту та їх збут, тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 301 КК України". Як про її діяльність дізналась поліція - у матеріалах суду не вказано.

Підсудна провину визнала та уклала угоду зі слідством. Жінку засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінниці жінка, щоб заплатити за оренду квартири, знімала секс-відео.

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