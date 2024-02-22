Відкусила підборіддя: коханка та дружина чоловіка побилися в церкві

Жінці відкусила підборіддя коханка її чоловіка під час відвідин недільної служби у церкві.

Про це пише Mirror.

39-річна Габріела Кордейро прибула на службу зі своїми дітьми та двома хрещениками, коли перед нею з'явилася 41-річна Флавіа Фернандес, яка сказала: "Я тут лише для того, щоб ударити тебе".

Під час нападу Фернандес штовхнула Кордейро на підлогу, потім стрибнула на неї і сіла на живіт, неодноразово завдаючи їй ударів. Коли Габріела спробувала дати відсіч, Флавіа нахилилася до її обличчя і вкусила за підборіддя, утримуючи укус протягом двох хвилин. Коханка зупинилася лише після того, як частина шкіри її суперниці була відірвана. Захищаючись, Габріела намагалася вкусити її за носа.

Член громади римо-католицької церкви врешті-решт втрутився і розборонив їх.

Пізніше Кордейро лікувала глибоку 2-сантиметрову рану на підборідді. Тепер у неї залишилися шрами на все життя.

Повідомляється, що жінки дружили, попри те, що Кордейро знала, що її чоловік Педро, з яким вони прожили 15 років, крутив роман з Фернандес. Суд встановив, що коханці обмінювалися кокетливими повідомленнями напередодні нападу.

У заяві до поліції Кордейро сказала: "Мені сумно і я відчуваю, що зазнала насильства. Я знаю Флавію довгий час, і коли вона сказала, що нападе на мене, я не сприйняла це серйозно, оскільки ніколи не очікувала, що це станеться. Я отримала травму підборіддя, яка потребувала накладання швів. Боюся, що після швів залишиться шрам. Це вплине на мою впевненість у собі. Я дуже засмучена тим, що сталося. Це засмучує мене настільки, що я плачу. Вона напала на мене на очах у моїх дітей та племінників".

У Королівському суді Болтона матір трьох дітей Фернандес плакала, дізнавшись, що проведе у в'язниці 25 місяців. Жінка зізналася у намірі спричинити тяжкі тілесні ушкодження. Суддя також наклав заборонний судовий наказ, який не дозволяє нападниці наближатися до Кордейро протягом п'яти років.

Нагадаємо, наречений показав на весіллі ролик, на якому кохана зраджує його з чоловіком сестри. Для усіх це стало шоком.

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