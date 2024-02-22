Що відчувають коти й кішки, яких віддали іншим господарям

Існує багато прикладів того, що залишені вихованці відшуковували своїх господарів навіть через кілька років.

У житті власників домашніх тварин трапляються різні обставини. І їм іноді доводиться віддавати своїх котиків у чужі руки. Фахівці стверджують, що в такій ситуації коти почуваються не дуже добре. Розповідаємо, що насправді можуть відчувати пухнастики, коли змінюються їхнє місце проживання й господарі.

Чи люблять кішки своїх господарів

Побутує думка, що коти взагалі не прив’язуються до своїх господарів, але це зовсім не так. Напевно, багато хто помічав, як кішка біжить до власника, якщо той десь затримався, муркоче і треться об ногу. Так тварина виявляє своє занепокоєння.

Кішки дуже прив’язуються як до місця проживання, так і до господарів. І розлучення зі своєю родиною вкрай серйозно впливає на психічний та фізичний стан тварини. До нових умов проживання кожна кішка адаптуватиметься по-своєму. Якась може відмовлятися від їжі, інша погано спить, і це може тривати кілька місяців.

Як впливає на тварин зміна місця проживання

Якщо у нових господарів котику буде погано, він може відправитися на пошуки свого попереднього хазяїна. Якщо кота залишили у знайомих на час відпустки чи з інших причин на деякий час, варто подбати про те, щоб тварина не втекла.

Кішок, яких щойно прийняли до нової родини, не рекомендують вигулювати чи випускати на вулицю, якщо це приватний будинок. Бо досвідчена та хитра тварина обов’язково знайде спосіб, як утекти від нових господарів.

Щоб кішка не втікала, треба поступово завойовувати її довіру. Найкраще це зробити за допомогою турботи, любові та ласки. Також не варто влаштовувати своєму улюбленцеві жодних сюрпризів, тоді кіт швидше адаптується в новому домі.

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