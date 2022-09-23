Чим можна заразитися від котів: симптоми захворювань та як уберегтися

Хвороб, що передаються від кішки до людини, не дуже багато, але вони небезпечні. Тому власникам тварин потрібно знати чим можна заразитися від котів, симптоми небезпечних захворювань та як від них уберегтися.

Розповідаємо про найпоширеніші захворювання, що передаються від кішки людині.

Сказ

Одне з найнебезпечніших захворювань як для тварини, так і людей, що, передається через укус зараженої тварини. У кішок цю хворобу не лікують, для профілактики можна зробити щеплення.

Симптоми сказу з'являються у середньому через 10 днів з моменту зараження — це агресія без видимих причин, нерідко підвищене слиновиділення.кішка починає боятися світла, з'являються судоми, що нагадують епілептичний напад, лапи тварини можуть бути паралізовані. За будь-якого із цих симптомів потрібно негайно звертатися до лікаря.

Глисти

Глисти — не таке як сказ небезпечне, але дуже поширене захворювання. Від глистів не застраховані навіть коти, які перебувають лише у квартирі. Шляхів зараження досить багато — через їжу, воду, після контакту з іншими тваринами, через взуття на якому з вулицю можна принести глисти до квартири. Саме тому ветеринари рекомендують раз на 3 місяці робити дегельмінтизацію.

Ознаками хвороби можуть бути підвищена слабкість, порушення травлення, потьмяніння шерсті в улюбленця, свербіж у задньому проході, зниження апетиту або помітне його підвищення, схуднення.

Хвороба котячих подряпин або феліноз

Захворювання виникає при пошкодженні шкіри людини кігтями кішки під якими знаходиться збудник, який здатний проникати у клітини кровоносних судин.

Серед симптомів — підвищена температура тіла, регулярний безпричинний головний біль, набухання лімфовузлів, почервоніння шкіри в області подряпин, набухання та гноїння цієї ділянки.

Наявність захворювання виявити у кішки можна лише за ознаками, що виникають у людини.

Стригучий лишай

Зараження мікроскопічним грибком лишаю відбувається після контакту з хворою кішкою, достатньо її лише погладити, або контактувати з предметом, де залишився збудник, щоб підхопити лишай.

Симптоми — лисі плями на кішці, при цьому шкіра в цих місцях почервоніє, починає лущитися. Нерідко страждає морда вихованця, а також область хвоста та кінцівок. У людей подібні симптоми — утворюється одна або кілька плям, червоніє шкіра.

Хламідіоз

Людина може заразитися цими хворобами повітряно-краплинним шляхом.

Симптоми — втрата апетиту, запальний процес в очах, кашель та чхання, значна слабкість та підвищена стомлюваність, дихання з хрипами, гнійні виділення з очей, з порожнини носа.

Якщо не розпочати лікування хламідіозу після виникнення перших симптомів, кішка може швидко загинути через набряк легень. У людини хламідіоз проявляється як запалення легенів гострого типу.

Протозойні інфекції

Джерело цих інфекцій є одноклітинні організми.Найбільш поширені протозойні захворювання у кішок та людей – криптоспоридіоз, лямбліоз та токсоплазмоз.

Токсоплазмоз

Кішки можуть передавати токсоплазму людині через фекалії, під час прибирання котячого туалету. Симптоми токсоплазмозу — болі в м'язах і пропасницю, а також головний біль як при грипі. У поодиноких випадках можуть спостерігатися складніші симптоми, такі як судоми, блювання або діарея. Токсоплазмоз дуже небезпечний для вагітних. При ранньому інфікуванні плода спостерігається викидень, внутрішньоутробна смерть плода або народження дитини з тяжким ураженням центральної нервової системи, очей та внутрішніх органів.

Криптоспоридіоз — кишкова інфекція що характеризується розвитком водянистого проносу та лихоманки. Хворіють переважно діти.

Основні прояви лямбліозу – це алергічні та патологічні неврологічні реакції.

Сальмонельоз

Розпізнати сальмонельоз у кота можна за характерними симптомами — це раптове підвищення температури тіла, втрата апетиту, млявість, сонливість та підвищена стомлюваність, наявність гною в області очей та носа, підвищена слинотеча, проблеми з дихальною функцією, нудота та блювання, діарея із домішками крові. При зараженні людини сальмонельозом, виникнуть ознаки гострого отруєння.

Сальмонела частіше зустрічається у кішок, які харчуються сирим м'ясом або дикими птахами та тваринами. Інфікування людини може статися в процесі збирання котячого туалету. Збудник виділяється з фекаліями інфікованих кішок. Важливо максимально швидко надати допомогу як тварині, так і людині при появі перших симптомів.

Профілактика заражень хворобами кішок

Щоб запобігти зараженню лікарі рекомендують:

Мийте руки перед їжею і після спілкування та догляду за кішками.

Прибирайте котячий туалет у рукавичках.

Регулярно проводьте вакцинацію кішок проти сказу.

Регулярно обробляйте кішок засобами від бліх.

Не дозволяйте кішці лизати відкриті рани, ваше обличчя, посуд.

Якщо сталося подряпування, ослизнення, негайно промийте рану під проточною водою. Якщо в місці укусу, подряпування з'явилися ознаки запалення, нагноєння, збільшення та болючість лімфатичних вузлів – зверніться за медичною допомогою.

Намагайтеся тримати кішку у приміщенні, виключіть можливість контактування кішок з тваринами на вулиці.

Не дозволяйте кішці контактувати з гризунами.

Не дозволяйте кішкам пити воду з калюж.

Не годуйте котів необробленим свіжим м'ясом чи рибою.

Особам з ослабленою імунною системою, які знаходяться в групі ризику краще не спілкуватися з кішками.

Вибирайте для дітей пісочниці, що закриваються.

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