Наречена перед весіллям заскочила коханого, якого мама годувала грудьми (відео)

Весільні візажисти могли б припустити, що вони бачили все: від сварок до сліз, але історія однієї майстрині по-справжньому нажахала людей.

Гуру краси на ім'я Дженні допомагала майбутній нареченій сходити до туалету перед церемонією, коли вони стали свідчинями шокувальної сцени за участі нареченого та його матері.

Дженні поділилася цією розповіддю з британською організаторкою весіль Джорджі Мітчелл, поки вони працювали разом, а Джорджі розповіла цю історію в епізоді комедійного подкасту Unfiltered Bride.

Нагнітаючи напругу, Джорджі розповіла співведучій Бет, як "наречена зайшла до туалету, і те, що вона побачила, було достатньо, щоб покласти кінець весіллю". Спочатку Бет припустила, що вона мала на увазі, що наречений зраджував її у вбиральні або вживав наркотики, але Джорджі пояснила, що її відкриття насправді було "набагато гіршим".

"Мама годувала його грудьми", - сказала вона.

Здивована Бет відповіла: "Вибач, що? Навіщо тобі виходити заміж за чоловіка, який все ще їсть грудне молоко?", на що Джорджі заперечила: "Я не думаю, що вона знала!".

Потім жінки замислилися про те, чому у його мами вироблялося молоко, на що Джорджі дійшла висновку, що вона "очевидно робила це постійно, щоб досягти цього моменту".

Втім, попри шок, наречена все ж таки не скасувала весілля і продовжила церемонію.

Вона додала: "Усі чекають у кімнаті! Але ти точно не поцілуєшся, коли скажуть: "Ти можеш поцілувати нареченого".

Юзери, не в змозі повірити, що вони почули, поділилися своїми думками в коментарях:

Найсильніша людина не змогла б зараз підняти мені щелепу

Вивів фразу "мамин синочок" на зовсім новий рівень

Я би швидко стала нареченою, яка втекла з весілля

Ніщо не могло підготувати мене до такого!

Я подумала, що він когось вбив. Але це ще гірше!

Нагадаємо, жінка влаштувала коханому весілля-сюрприз через те, що він довго не освідчувався. Відомо, чим це закінчилося.

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