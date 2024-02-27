Громче перфоратора: самая маленькая в мире рыба издает мощные звуки — видео

Ученые обнаружили, что одна из самых маленьких рыб в мире способна издавать звуки более чем в 140 децибел – это громче, чем перфоратор или отбойный молоток и соответствует громкости реактивного самолета при взлете.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на исследования ученых.

Прозрачная Danionella cerebrum, вид которой ученые открыли всего три года назад, имеет длину всего 12 мм и самый маленький мозг из всех известных позвоночных.

Впервые звук этих рыб заметили немецкие ученые, изучавшие этот вид. Они слышали странные звуки, когда проходили мимо аквариумов.

Затем ученые установили высокоскоростные камеры на аквариуме с рыбами, чтобы выяснить, что происходит.

"Рыбы настолько громкие, что даже когда вы просто проходите мимо их аквариумов, вы можете услышать пульсирующие звуки", — сказала Верити Кук, ведущий автор исследования.

Звук, который издают только самцы, возникает, когда одно из ребер рыбы втягивается в ее плавательный пузырь, создавая "барабанную дробь".

Верити Кук считает, что звук, который издают рыбы, помогает им общаться и находить друг друга в мутной воде.

"Тот факт, что только самцы издают звуки, позволяет предположить, что это связано с агрессивным поведением по отношению к другим самцам или брачным поведением с самками", — добавила она.

Напомним, в Чернобыле обнаружили вид лягушек, который мутировал, и имеет защиту от радиации (фото).

Читайте также: