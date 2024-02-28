В Литве проверят 18 тысяч белорусов – какая причина

Миграционный департамент Литвы планирует проверить 18 тысяч граждан Беларуси, прибывших до введения ограничений на въезд в страну – до 2022 года.

Об этом сообщает LRT.

Белорусы, чьи данные планируют проверить, должны будут заполнить такую же анкету, как и вновь прибывшие в Литву граждане.

"Мы начнем проверять всех граждан Беларуси, получивших вид на жительство на основании трудоустройства до введения дополнительной анкеты", — сказала руководитель литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскойте.

По ее словам, таких белорусов в Литве около 18 тысяч, чьи виды на жительство все еще действительны.

В случае обнаружения отрицательной информации о личности департамент миграции обратится в департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы.

"Если человек не ответит на анкету, это будет интерпретировано против него. Если человек ответит, то его ответы будут оценены. Если будет выявлена негативная информация, мы будем консультироваться с ДГБ. Если он прийдет к выводу, что человек представляет угрозу государственной безопасности, вид на жительство будет аннулирован", — объяснила Гудзинскайте.

С ноября 2022 года въезжающие в Литву россияне и белорусы должны заполнить специальную анкету, чтобы высказать свою точку зрения относительно войны России против Украины. С того времени 1644 белорусов и 397 россиян были признаны угрозой национальной безопасности Литвы, и им было отказано в разрешениях на жительство.

Департаменту миграции поручено проводить более тщательную проверку граждан Беларуси, получивших или претендующих на разрешение на временное проживание в Литве на основании трудовой деятельности.

Более жесткие проверки начались после того, как участвовавший в подавлении продемократических протестов в Беларуси бывший майор белорусской милиции Александр Матьевич получил разрешение на временное проживание в Литве.

Напомним, Литва запретила своим военным и служащим посещать РФ, Беларусь и Китай.

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