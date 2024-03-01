Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва ночью против 1 марта закрыла еще два пункта пропуска на границе с Беларусью — это "Лаворишкес" и "Райгардс". Решение направлено на решение проблем нацбезопасности, контрабанды и нарушения международных санкций.

Об этом сообщает LRT.

Летом прошлого года Литва также закрыла два пропускных пункта на границе — "Шумский" и "Тверячушский". На литовско-белорусской границе действуют только КПП в Мядининкай и Шальчининкай. Впрочем, с марта приостановлено движение пешеходов и велосипедистов из-за этих пограничных пропускных пунктов.

Кроме того, запрещена посадка и высадка пассажиров на железнодорожных пограничных пунктах "Кяна" и "Кибартай" — за исключением особых случаев, решение о которых будет принимать Служба охраны государственной границы.

Также было решено ограничить на 50% количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами.

К слову, в прошлом году департамент государственной безопасности предупредил, что белорусская разведка пытается вербовать людей, ездящих между Литвой и Беларусью.

Как сообщалось, в Литве проверят 18 тысяч белорусов, прибывших к введению ограничений на въезд в страну – до 2022 года.

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