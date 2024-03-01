В Кремле пригрозили участникам акций в день похорон Навального

Песков говорит, что ему нечего сказать родным оппозиционера.

В Кремле заявили, мол, нечего сказать родным российского оппозиционера Алексея Навального в день его похорон, 1 марта, и даже пригрозили участникам акций.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента-диктатора Дмитрий Песков, сообщает BBC.

Отвечая на вопрос, может ли Кремль дать оценку деятельности Навального, Песков сказал: "Нет, не может".

Кроме того, представитель Кремля заявил, что участники несанкционированных акций в день похорон Навального "будут нести ответственность по закону".

Как сообщалось, сегодня, 1 марта, в Москве прощаются с Алексеем Навальным. Собравшиеся встретили катафалк с телом политика аплодисментами и возгласами "Навальный!", "Ты не боялся, и мы не боимся!", "Героям слава!".

Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный скончался в российской колонии. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли помочь.

Представители российского оппозиционера сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному времени. В частности, Юлия Навальная сообщила, что знает, "из-за чего конкретно Путин убил Алексея".

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