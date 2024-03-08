В РФ портрет Навального признали "экстремизмом"

В РФ фотографию покойного оппозиционного политика Алексея Навального признали "символом экстремизма".

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Соответствующее решение принял Октябрьский суд города Мурманск, пишет "Новая газета ".

"Публичная демонстрация фотоизображения Навального является пропагандой атрибутики и символом экстремистской организации", — говорится в решении суда.

В материале дела указывается, что женщина разместила фото Навального в зарослях деревьев возле жилого дома. Такой поступок суд расценил как "публичную демонстрацию символики экстремистской организации".

Суд также наказал женщину за это и отправил ее на семь суток в изолятор временного содержания.

Примечательно, что после "отсидки" срока женщина получила новый, такой же, но в этот раз за публичную демонстрацию не менее "экстремистской" фамилии "Навальный" на плакате.

"Фамилия "Навальный" содержится в наименовании движения "Штабы Навального", признанного судом экстремистским, а его деятельность запрещена", — говорится в решении суда.

Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Путин обсуждал обмен Навального за несколько часов до его смерти.

Кроме того, мы ранее информировали, что дочь Немцова призвала отреагировать на смерть Навального посредством Украины.

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