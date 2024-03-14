Астрологічний прогноз на 14 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх супроводжуватиме тих, хто перейде від слів до справи та почне активно діяти.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, сірий.

Щасливі камені дня: мармур, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому ігнорувати їх категорично не рекомендується.

Харчування дня: необхідно відмовитися від будь-яких продуктів бродіння — вони одразнюватимуть кишечник, що, своєю чергою, призведе до дискомфорту.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна проріджувати розсаду на підвіконні.

Магія та містика дня: вдалими виявляться ритуали та змови на залучення кохання та талану у справах.

Сни дня: сон із неприємним сюжетом означає, що у людини існують проблеми зі здоров'ям, про які вона, можливо, навіть не здогадується – бажано звернути на це увагу.

Табу дня: не можна обговорювати та засуджувати інших людей – висловлений вголос негатив одразу обернеться бумерангом.

Цитата дня: «Нестача уяви схиляє до злочину» (Агата Крісті).

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