Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 14 марта

Дата публикации
Просмотры
457
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Астрологический прогноз на 14 марта

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успех будет сопутствовать тем, кто перейдет от слов к делу и начнет активно действовать

Символ дня: Единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-серый. 

Счастливые камни дня: мрамор, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому игнорировать их категорически не рекомендуется. 

Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов брожения – они будут раздражать кишечник, что, в свою очередь, приведет к дискомфорту. 

Стрижка дня: не лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: можно прореживать рассаду на подоконнике. 

Магия и мистика дня: удачными окажутся ритуалы и заговоры на привлечения любви и удачи в делах.

Сны дня: сон с неприятным сюжетом означает, что у человека существуют проблемы со здоровьем, о которых он, возможно даже не догадывается – желательно обратить на него внимание. 

Табу дня: нельзя обсуждать и осуждать других людей – высказанный вслух негатив тут же обернется бумерангом. 

Цитата дня: "Недостаток воображения предрасполагает к преступлению" (Агата Кристи). 

Читайте также:

Героические штурмовики! Самые сложные задачи на передовой только для настоящих смельчаков!

Героические штурмовики! Самые сложные задачи на передовой только для настоящих смельчаков!

Похожие темы:

Следующая публикация