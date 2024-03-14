Астрологический прогноз на 14 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех будет сопутствовать тем, кто перейдет от слов к делу и начнет активно действовать

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-серый.

Счастливые камни дня: мрамор, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому игнорировать их категорически не рекомендуется.

Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов брожения – они будут раздражать кишечник, что, в свою очередь, приведет к дискомфорту.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно прореживать рассаду на подоконнике.

Магия и мистика дня: удачными окажутся ритуалы и заговоры на привлечения любви и удачи в делах.

Сны дня: сон с неприятным сюжетом означает, что у человека существуют проблемы со здоровьем, о которых он, возможно даже не догадывается – желательно обратить на него внимание.

Табу дня: нельзя обсуждать и осуждать других людей – высказанный вслух негатив тут же обернется бумерангом.

Цитата дня: "Недостаток воображения предрасполагает к преступлению" (Агата Кристи).

Читайте также: