Зеленский говорил с Шольцом: о чем шла речь

Лидеры стран обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом президент сообщил 14 марта.

Зеленский выразил благодарность главе правительства и германскому народу за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем безопасности соглашения. С Шольцом он обсудил дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

"Приветствовал утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок. Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Европейской комиссией в Пакете расширения, что является основанием для одобрения переговорной рамки. Теперь шаг за государствами-членами. ", – сказал Зеленский.

Также лидеры стран обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине. Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО. Также благодарю Германию за присоединение к усилиям Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

"Обменялись мнениями о результатах Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине при участии Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска. Кроме того, обсудили организацию Конференции по восстановлению -2024) в Берлине в июне. Отметил участие представителя Германии в подготовке Глобального саммита мира", – пояснил Зеленский.

Напомним, ранее было отмечено: пока немецкий канцлер Олаф Шольц остается канцлером, то прямых поставок Taurus Украине не состоится.

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