Как сделать авиаперелет максимально комфортным: советы от бортпроводников

Существует куча нюансов, которые можно и нужно учитывать.

Ценители путешествий на самолетах нередко сталкиваются с многочисленными трудностями. Обычный авиаперелет может принести как отрицательные, так и положительные эмоции. Бортпроводники разных мировых компаний советуют действенные лайфхаки, которые помогут вам получить максимум удовольствия от полета.

Об этом пишет сервис путешествий Velloy.

Ключевые советы бортпроводников

1. Обувь для посещения туалета

Как утверждает опытная стюардесса TUI Тара, не стоит ходить в туалет без обуви.

"В 9 из 10 случаев на полу не вода, так что вы, вероятно, не захотите идти в туалет в носках или босиком", – говорит она.

2. Избегайте еды из столика

Независимо от того, едите ли вы в полете или перекусываете, никогда не ешьте прямо со столика. Дело в том, что на нем может сосредотачиваться куча микробов.

"Обслуживающий персонал видит, как многие люди кладут головы, меняют подгузники своим младенцам и даже ставят ноги на них", – отмечает сотрудник easyJet.

3. Будьте осторожны с местами 11A и 11F

По словам Тары, если вы направляетесь на короткомагистральный рейс, вы, скорее всего, потеряете еду, сидя внутри самолета. Если вы планируете получить любой напиток или закуску в баре на борту, то сидеть спереди или сзади – это 100% хороший выбор.

"Если вы сидите посередине, особенно по дороге домой, мы, скорее всего, распродадим все, что вам нужно, потому что мы всегда начинаем спереди и сзади и двигаемся к середине", – говорит она.

4. Выбирайте правильное время для путешествия

Путешествие в непиковое время может увеличить ваши шансы получить желаемое повышение класса, поскольку меньше пассажиров будет соревноваться за места. Рейсы в середине недели – оптимальный вариант. Кроме того, путешествия в период, когда дети учатся в школе, а не во время школьных каникул, могут существенно сэкономить средства.

5. Не бойтесь спрашивать о повышении класса

"В конце концов, если вы не просите, вы не получаете", – говорит сотрудник British Airways.

Если вы хотите повысить класс обслуживания, большинство бортпроводников посоветовали бы спросить на стойке регистрации. Можно также проверить свой рейс онлайн, прежде чем отправляться на регистрацию. Быстрый поиск авиакомпании может определить, распродан ли бизнес/первый класс, чтобы вы не тратили время на вопросы.

6. Регистрируйтесь на рейс либо первым, либо последним

Если вы собираетесь попросить повышения, попробуйте быть первым или последним. Одна из стюардесс предположила, что зарегистрировавшись сразу вы увеличите свои шансы стать первым в очереди на повышение класса, поскольку распределение мест еще не завершено.

Однако регистрация в последнюю минуту может пойти вам на пользу. Если экономкласс заполнен и есть свободные места в высшем классе, авиакомпании могут повысить класс последних нескольких пассажиров, вместо того чтобы пересаживать их на другой рейс.

7. Преимущество индивидуального путешественника

Отмечается, что повышение класса обслуживания чаще предоставляется соломопутеводителям или охотно "разведется" со своими спутниками. Поэтому вы можете отказаться от общения со своим другом или любимым человеком, а получить комфорт.

"Если вы путешествуете вдвоем, больше шансов, что вам поступит отказ. Обоим", – отмечает сотрудник Virgin Atlantic.

8. Искусство "подкупа"

Проявление доброжелательности и благодарности бортпроводникам может улучшить ваши впечатления от полета. Это может также привести к особому отношению или бонусам во время вашего полета.

"У многих бортпроводников, признают они это или нет, есть любимцы на рейсе, и вы, наверное, хотите быть ими", – констатировал бортпроводник авиалиний Великобритании.

Конечно, гарантий повышения класса полета вам не предоставят, но фаворит может получить бесплатную бутылку шампанского или перейти на место с дополнительным пространством для ног.

9. "Легальное" увеличение багажа

Бортпроводники также советуют, как максимально увеличить свободное пространство в багаже во время поездки. Одна стюардесса, работающая в easyJet, предложила заменить свою сумку рюкзаком. Это позволит вам использовать обычную сумку для других вещей.

10. Принесите еду с собой

"Я всегда рекомендую брать с собой в ручную кладь запечатанное блюдо быстрого приготовления – просто добавьте воды, например лапшу в горшке или макароны с соусом", – предлагает сотрудник Virgin Atlantic.

Таким образом, вы гарантированно получите горячую еду, которая вам понравится во время полета и отвечает вашим диетическим требованиям. Не менее важным преимуществом цена – взять блюдо быстрого приготовления с собой дешевле, чем покупать закуски в терминале.

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