Правительство создало Центр авиации СБУ: как он будет работать

Правительство согласовало создание в Украине Центра авиации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Бюджетное ведомство "Центр авиации Службы безопасности Украины" было создано по предложению самой СБУ.

"Новосозданное ведомство будет выполнять задачи Службы безопасности для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма, в частности в районах ведения боевых действий совместно с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине планируется создать отдельный род войск — Силы беспилотных систем Украины. Командир подразделения Terra в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдулла" раскрыл свое видение на этот счет.

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