Данилов поедет послом в Молдову – нардеп

Ранее Алексей Гончаренко сказал, что Данилова отправят в Норвегию.

Алексея Данилова, которого президент уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, назначат послом в Молдову.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Данилов едет в Молдову. Послом... Практически Норвегия", — написал нардеп.

Раньше Алексей Гончаренко говорил, что Данилова отправят в Норвегию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 марта, уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте Офиса президента.

Согласно новому указу, на место Данилова назначен Литвиненко Александр Валерьевич. До этого с 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины, а еще раньше – был директором Национального института стратегических исследований.