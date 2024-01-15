Печінкові котлети з рисом: простий рецепт

Печінкові котлети виходять соковиті, а завдяки додаванню рису до фаршу – ще й легкі та ситні. Для приготування страви вам знадобляться доступні інгредієнти, такі як печінка, морква, цибуля та відварений рис. Подавайте на обід або вечерю з овочевим гарніром, сметаною або вашим улюбленим соусом.