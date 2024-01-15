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Печінкові котлети з рисом: простий рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
269 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
659
Час на прочитання
1 хв
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Печінкові котлети з рисом: простий рецепт

Печінкові котлети з рисом / Фото: Credits

Печінкові котлети виходять соковиті, а завдяки додаванню рису до фаршу – ще й легкі та ситні. Для приготування страви вам знадобляться доступні інгредієнти, такі як печінка, морква, цибуля та відварений рис. Подавайте на обід або вечерю з овочевим гарніром, сметаною або вашим улюбленим соусом.

Інгредієнти

печінка куряча
600 г
рис
½ склянки
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
борошно
1,5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Печінку промийте, видаліть усі плівочки та кровоносні судини. Наріжте на шматочки.
  2. Рис промийте та відваріть до готовності. Остудіть.
  3. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на тертці. Обсмажте на розпеченій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору.
  4. До печінки викладіть цибулю з морквою, додайте перець та сіль. Перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте відварений рис, борошно і перемішайте.
  5. На розігріту сковороду з олією викладайте ложкою печінкову суміш і обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до готовності.

Поради:

  • Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти можна перекрутити на м'ясорубці.
  • Печінку використовуйте будь-яку.

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