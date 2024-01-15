Печінкові котлети з рисом: простий рецепт

Печінкові котлети виходять соковиті, а завдяки додаванню рису до фаршу – ще й легкі та ситні. Для приготування страви вам знадобляться доступні інгредієнти, такі як печінка, морква, цибуля та відварений рис. Подавайте на обід або вечерю з овочевим гарніром, сметаною або вашим улюбленим соусом.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 600 г
- рис
- ½ склянки
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- борошно
- 1,5 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Печінку промийте, видаліть усі плівочки та кровоносні судини. Наріжте на шматочки.
- Рис промийте та відваріть до готовності. Остудіть.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на тертці. Обсмажте на розпеченій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистого кольору.
- До печінки викладіть цибулю з морквою, додайте перець та сіль. Перебийте у блендері до однорідної маси. Додайте відварений рис, борошно і перемішайте.
- На розігріту сковороду з олією викладайте ложкою печінкову суміш і обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до готовності.
Поради:
- Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти можна перекрутити на м'ясорубці.
- Печінку використовуйте будь-яку.
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