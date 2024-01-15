В ГУР назвали объемы боеприпасов, которые Россия получает от КНДР

Северная Корея уже передала России около миллиона артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм. Передал ли Пхеньян Москве баллистические ракеты – разведка собирает информацию.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".

Сколько боеприпасов КНДР передала России

Скибицкий сообщил, что наиболее активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года. Основной боеприпас, поставляемый россиянам из КНДР – это 122 мм и 152 мм.

"По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", – рассказал представитель ГУР.

Получила ли РФ баллистические ракеты от Северной Кореи.

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Скибицкий также прокомментировал заявления Белого дома, что Россия якобы получила баллистические ракеты от КНДР, которые дважды запустила по Украине.

"Мы собираем всю информацию, которая есть на сегодняшний день — о том, что поставляется из Северной Кореи. Будут подтверждены данные — тогда будем говорить", — сказал представитель украинской военной разведки.

К слову, 11 января генпрокурор Андрей Костин заявил, что на днях "мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, производимых" в КНДР.

В то же время Северная Корея отрицает все заявления о передаче России баллистических ракет для атак по Украине.

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