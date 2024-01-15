В ГУР назвали объемы боеприпасов, которые Россия получает от КНДР

Осенью Москва получила такое количество снарядов, которое покрыло ее дефицит.
Северная Корея уже передала России около миллиона артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм. Передал ли Пхеньян Москве баллистические ракеты – разведка собирает информацию.
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".
Сколько боеприпасов КНДР передала России
Скибицкий сообщил, что наиболее активные поставки боеприпасов из Северной Кореи в Россию происходили в период с сентября по ноябрь 2023 года. Основной боеприпас, поставляемый россиянам из КНДР – это 122 мм и 152 мм.
"По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", – рассказал представитель ГУР.
Получила ли РФ баллистические ракеты от Северной Кореи.
Читайте главные новости дня:
- "Сплошной ужас и смерть": Жорин о том, как избавиться от страха перед мобилизацией
- Куда девался Резников: что известно об экс-министре обороны и скандалах, в которые он попадал
- Аппетиты Китая: как Тайвань готовится к отражению возможного нападения уже в 2027 году – эксклюзивный репортаж из Тайбэя
Скибицкий также прокомментировал заявления Белого дома, что Россия якобы получила баллистические ракеты от КНДР, которые дважды запустила по Украине.
"Мы собираем всю информацию, которая есть на сегодняшний день — о том, что поставляется из Северной Кореи. Будут подтверждены данные — тогда будем говорить", — сказал представитель украинской военной разведки.
К слову, 11 января генпрокурор Андрей Костин заявил, что на днях "мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, производимых" в КНДР.
В то же время Северная Корея отрицает все заявления о передаче России баллистических ракет для атак по Украине.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами! Что КНДР получит от Кремля?
Читайте также: