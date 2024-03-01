Китай ответил на угрозы Путина: "В ядерной войне не будет победителя"

В МИД страны призвали к взвешенным решениям.
Китай призывает все страны, обладающие ядерным оружием, действовать взвешенно и поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность, поскольку в ядерной войне победителей не будет.
Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента РФ Путина о возможности применения ядерного оружия, передает Укринформ.
"В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять воздержание", — сказала Мао.
Она также напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, сделали совместное заявление о том, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать.
"Китай всегда утверждал, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны соблюдать концепцию совместной безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", — добавила представительница.
Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в полной готовности.
Напомним, как пишет издание Financial Times, утечка секретных документов показала, когда Россия будет готова применить ядерное оружие. Этот порог оказался гораздо ниже, чем когда-либо публично заявлял Путин. Да, Россия может использовать тактическое ядерное оружие, даже если потеряет 20% стратегических подлодок с баллистическими ракетами.
Критериями применения ядерного оружия указаны:
- высадка противника на территорию России;
- разгром подразделений, развернутых на границе;
- неминуемое нападение противника с использованием обычного вооружения.
В июне прошлого года Путин заявил, что негативно относится к использованию тактического ядерного оружия, но затем похвастался, что Россия имеет больший арсенал, чем страны НАТО. По оценкам США, в России не менее 2 000 единиц такого оружия.
Справка:
Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был заключен в 1996 году. Его подписали 186 стран и 178 из них ратифицировали.
Этот договор не подписали КНДР, Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием. Египет, Израиль, Иран, Китай и США не ратифицировали его. Без подписания и ратификации в этих странах он не может вступить в силу.
В 1990 году Советский Союз предложил установить мораторий на ядерные испытания. Он был согласован с Великобританией и США и его де-факто пытаются соблюдать государства, обладающие ядерным оружием.
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