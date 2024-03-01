Китай відповів на погрози Путіна: "У ядерній війні не буде переможця"

Китай закликає всі країни, які мають ядерну зброю, діяти виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність, оскільки в ядерній війні переможців не буде.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяви президента РФ Путіна про можливість застосування ядерної зброї, передає Укрінформ.

"У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість", - сказала Мао.

Вона також нагадала, що в січні 2022 року лідери п’яти держав, які мають ядерну зброю, зробили спільну заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти і не можна починати.

"Китай завжди стверджував, що всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", - додала речниця.

Раніше Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності.

Нагадаємо, як пише видання Financial Times, витік секретних документів показав, коли Росія буде готова застосувати ядерну зброю. Цей поріг виявився набагато нижчим, ніж коли-небудь публічно заявляв Путін. Так, Росія може використати тактичну ядерну зброю, навіть якщо втратить 20% стратегічних підводних човнів з балістичними ракетами.

Критеріями застосування ядерної зброї зазначені:

висадження противника на територію Росії;

розгром підрозділів, розгорнутих на кордоні;

неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння.

Торік у червні Путін заявив, що негативно ставиться до використання тактичної ядерної зброї, але потім похвалився, що Росія має більший арсенал, ніж країни НАТО. За оцінками США, у Росії щонайменше 2 000 одиниць такої зброї.

Довідка:

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) уклали 1996 року. Його підписали 186 країн і 178 із них – ратифікували.

Цей договір не підписали КНДР, Індія і Пакистан, які володіють ядерною зброєю. А Єгипет, Ізраїль, Іран, Китай і США не ратифікували його. Без підписання та ратифікації в цих країнах він не може набути чинності.

1990 року Радянський Союз запропонував встановити мораторій на ядерні випробування. Він був узгоджений з Великою Британією та США і його де-факто намагаються дотримуватися держави, які мають ядерну зброю.

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