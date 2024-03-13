В Чехии назвали сроки поставки боеприпасов в Украину

После заключения контрактов необходимо несколько недель для поставки.

Закупленные по инициативе Чехии боеприпасы в третьих странах могут попасть в Украину уже в июне.

Об этом заявил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, передает Euractiv.

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить их в Украину. С июня поставки могут начаться", — сообщил политик.

Пояр не поведал о происхождении боеприпасов. По его словам, инициатива ищет боеприпасы по всему миру — "везде, где они доступны по разумной цене и разумному качеству". Координаторы пытаются засекретить детали, ведь есть вероятность того, что РФ попытается сорвать поставки.

Напомним, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Президент Петр Павел заявил, что, по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

Кроме того, Прага заявила о возможности закупки еще 200 тыс. снарядов для ВСУ – в дополнение к закупке обещанных 300 тысяч.

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