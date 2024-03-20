Рієлторка випадково спалила будинок за 3 млн під час підготування до огляду

Агентка з нерухомості спалила будинок вартістю 3 млн австралійських доларів у передмісті Сіднея під час підготовки до огляду.

Про це пише news.com.au.

Джулі Бандок, рієлторка із Сіднея, помітила, що нинішні орендарі залишили вологу постільну білизну на терасі, щоб вона могла висохнути. Жінка зібрала простирадла і кинула їх на полицю в кімнаті внизу, перш ніж увімкнути світло на стіні. Через 20 хвилин будівля загорілася. Невдовзі будинок і все, що в ньому перебувало, було знищено.

Власник будинку, Пітер Алан Буш, і четверо орендарів, чиї речі були знищені вогнем, подали на Бандок до суду через цей інцидент. Згодом з'ясувалося, що після пожежі Джулі сказалав Пітеру: "Боже мій, Піте, здається, я спалила твій будинок. Я тут прибирала. Я зібрала декілька простирадл, що сохли на веранді, і кинула їх на окрему металеву полицю в спальні під сходами. Я просто кинула їх туди, Піте, просто навпроти світла на стіні. Я думаю, що це і стало причиною пожежі".

Вислухавши всі свідчення проти неї, головний суддя у справі Девід Гаммершлаг визнав, що Бандок "активно" спричинила пожежу. Він стверджував, що вона також несе відповідальність за шкоду, заподіяну власнику та орендарям.

Суддя постановив, що роботодавець Бандок, компанія Domain Residential Northern Beaches, має виплатити Бушу понад 740 000 австралійських доларів за втрату його будинку. Domain Residential Northern Beaches також зобов'язали виплатити 121 475 доларів чотирьом орендарям, чиє майно було знищено.

Суддя також визнав, що Джулі поводилася агресивно і не йшла на співпрацю під час судового засідання: "Її свідчення були явно забарвлені підвищеним усвідомленням того, що вона спричинила катастрофу".

Роботодавці Бандок намагалися довести, що Буш і орендарі також зробили свій внесок у пожежу, не попередивши агентство про те, що полиця нагріється від світла.

Суд відхилив це рішення: "Бандок діяла за власним бажанням. Її дії були єдиною причиною заподіяння шкоди. Те, що пожежа може бути спричинена киданням постільної білизни на світло, є очевидним. Цей ризик можна було передбачити, і Бандок повинна була це знати".

Компанію Domain Residential Northern Beaches також зобов'язали виплатити відсотки на загальну суму 862 315 доларів.

Нагадаємо, чоловік завів алігатора в басейні та пускав до нього дітей. Звір жив на території його розкішного маєтку.

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