Українська відьма передбачила загострення на фронті: чи матиме Росія успіх

Марія Тиха вважає, що весна в Україні буде складною.

Українська відьма, екстрасенска Марія Тиха спрогнозувала загострення на лінії фронту. Вона передбачає, що на сході та півдні України триватимуть бої.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Марія Тиха каже, що окупанти обстрілюватимуть прикордонні регіони України, проте у наступ не підуть. Метою РФ - є залякування України.

Також на сході можливе подальше загострення ситуації, проте найближчим часом РФ не зможе окупувати якесь велике місто, на кшталт Краматорська.

Також відьма передбачає плани Росії щодо Херсонщини. Вона вважає, що на цій ділянці фронту триватимуть бої, проте повторної окупації не буде.

"Навесні буде загострення. По всіх фронтах - на сході, півдні, обстріл прикордонних територій. Карти щось не дуже добре показують", - сказала Марія Тиха.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, майстер китайської метафізики назвав подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні.

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