Чоловік завів алігатора в басейні та пускав до нього дітей

Чоловік, який тримав хворого алігатора як домашнього улюбленця в басейні, дозволяв дітям заходити у воду, щоб погладити його.

Про це пише Daily Star.

30-річну хвору рептилію було вилучено з будинку на півночі штату Нью-Йорк, США, де її незаконно утримував чоловік, якому було винесено догану за "серйозну загрозу для суспільства".

Алігатор важив стільки ж, скільки і ведмідь гризлі, а його довжина сягала 3,3 м, коли його вилучили з будинку в Гамбурзі, на південь від Буффало.

Тварина була вилучена Департаментом охорони навколишнього середовища штату в середу, 13 березня. Після знахідки влада заявила, що тварина має численні проблеми зі здоров'ям, зокрема сліпоту на обидва ока і ускладнення на хребті.

Поліція була попереджена про існування істоти і відвідала будинок після того, як дізналася, що власник побудував басейн, щоб утримувати свого незвичайного улюбленця. Він навіть дозволяв людям зайти у воду, щоб доторкнутися до тварини, перш ніж її вилучили і перевезли до іншого місця, де вона жила з ліцензованим доглядом, доки не буде знайдено більш постійного рішення.

Власник раніше мав ліцензію на утримання алігатора, але термін її дії закінчився 2021 року і не був продовжений.

Після візиту представники штату визначили, що місце, де він утримувався, не відповідає стандартам безпеки.

Зі зрозумілих причин, у більшості штатів США громадянам заборонено утримувати алігаторів, якщо вони не мають ліцензії на утримання небезпечних тварин, виданої Департаментом охорони навколишнього середовища. У тих штатах, де ліцензія є, утримувачі алігаторів повинні подавати заявки на отримання відповідних дозволів і підлягають перевіркам, попри те, наскільки вони навчені чи кваліфіковані.

Нагадаємо, безстрашна дружина врятувала коханого від чотириметрового крокодила. Під його тіла були вже у пащі небезпечної істоти.

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